Пшеницу в Грузии собирают сотни зерноуборочных комбайнов

У грузинских аграриев началась горячая пора – уборочная страда. Для уборки урожая пшеницы задействовано до 300 комбайнов, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

В Грузии в разгаре уборочная страда – началась она с уборки урожая ячменя, который уже убрали на площади в 25,6 тыс га, а сейчас полным ходом идет уборка урожая пшеницы, около 300 зерноуборочных комбайнов обработали 15,3 тыс га посевных площадей, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Особые надежды хлеборобы возлагают на богатый урожай пшеницы – ожидается, что по стране будет собрано до 180 тыс т, что на 20% больше по сравнению с минувшим 2024 годом, передает Sputnik Грузия.

Пшеницу выращивают во многих регионах страны, но самым "хлебным" считается винный регион Кахети, за ним следуют Сигнаги и Дедоплисцкаро. Поля пшеницы есть и в Квемо Картли, и в Шида Картли, но там злаки созревают позже.

Грузия в последние годы выращивает 135-150 тыс т пшеницы, и для страны это мало: в минувшем 2024 году собрали лишь 150 тыс т зерна, а это лишь 22% самообеспеченности пшеницей.

Всего Грузия за год потребляет примерно 800 тыс т, поэтому зерно приходится закупать за рубежом, большей частью в России, которая является самым крупным его поставщиком.