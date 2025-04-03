Вестник Кавказа

Производство ракет для подводных лодок запускает Турция

Производство ракет для подводных лодок запускает Турция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовое производство ракеты для подлодок начнется в скором времени в Турции. Ее испытания состоялись несколько месяцев назад.

В Турции начинается производство ракет, предназначенных для подводных лодок. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Крылатая ракета подводного базирования Kapsüllü ATMACA разработана турецкой компанией Roketsan. Она предназначена для запуска с подводных лодок.

Ожидается, что массовое производство ракеты начнется в следующем году. Ее испытания прошли в марте нынешнего года.
 

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