Производство ракет для подводных лодок запускает Турция

Массовое производство ракеты для подлодок начнется в скором времени в Турции. Ее испытания состоялись несколько месяцев назад.

В Турции начинается производство ракет, предназначенных для подводных лодок. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Крылатая ракета подводного базирования Kapsüllü ATMACA разработана турецкой компанией Roketsan. Она предназначена для запуска с подводных лодок.

Ожидается, что массовое производство ракеты начнется в следующем году. Ее испытания прошли в марте нынешнего года.

