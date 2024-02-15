Проект SCANTBILISI рассказывает о памятниках Тбилиси через QR-коды

Отдых в Тбилиси может стать еще более интересным и познавательным с проектом SCANTBILISI. Исторические памятники грузинской столицы снабжают QR-кодами, по которым можно узнать о них все самое важное.

Памятники культурного наследия в Тбилиси становятся более доступными для туристов благодаря использованию системы QR-кодов, заявил мэр города.

По словам Кахи Каладзе, чтобы получить информацию о достопримечательности, нужен только мобильный телефон. Отсканировав QR-код, человек попадает на специальный сайт. Он пока работает в тестовом режиме, но данные уже доступны на грузинском и английском языках.

За год кодами в рамках проекта SCANTBILISI были снабжены почти 190 локаций.

Градоначальник также заверил, что мэрия и дальше будет работать над сохранением и реконструкцией ценных исторических и культурных объектов.