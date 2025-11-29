Вестник Кавказа

Продление газовых контрактов обсуждают "Газпром" и Турция

Александр Новак подтвердил обсуждение с турецкими компаниями вопроса продления газовых контрактов. Срок действия многих из них истекает в конце года.

Российская компания "Газпром" ведет переговоры с партнерами из Турции о возможности продления газовых контрактов на 2026 год. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак

"Газпром с турецкими партнерами находится в контакте"

– Александр Новак 

Напомним, в конце нынешнего года истекают контракты "Газпрома" с турецкой государственной нефтегазовой компанией Botas на поставку газа по газопроводу "Голубой поток" мощностью 16 млрд куб. м в год, а также четырехлетний контракт на поставку 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу "Турецкий поток". 

Кроме того, подходит к концу срок действия контрактов между "Газпромом" и рядом частных турецких компаний, предусматривающих поставки российского газа в Турцию.

