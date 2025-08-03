Туроператоры зафиксировали, что продажи туров в Абхазию выросли на 10% этим летом. Отчасти причиной этого стала ситуация в Анапе.

Продажи туров в Абхазию выросли на 10% летом 2025 года, рассказал гендиректор компании Fun&Sun Владимир Рубцов.

Он уточнил, что отчасти это связано с ситуацией с мазутом в Анапе.

"Открытие аэропорта в Сухуме, на мой взгляд, не оказало значимого влияния на спрос, так как туда пока не могут летать все желающие авиакомпании и соответственно туроператоры. Пока такую возможность имеет только один туроператор"

- Владимир Рубцов

Абхазия попала в топ-5 самых востребованных направлений у туроператора. Вместе с Россией ее доля в продажах достигла 9%, передал он.

Владимир Рубцов добавил, что определенное снижение потока путешественников по России, которое отмечается туроператорами, можно связать как с ситуацией в Анапе, так и с тем, что свою долю внутреннего рынка увеличивают экосистемы.