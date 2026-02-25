Приостановившие работу образовательные учреждения Кисловодска заработают с 6 апреля

Власти Кисловодска анонсировали возобновление работы образовательных учреждений, закрытых на время из-за проблем с водой. Они начнут работать в штатном режиме со следующей недели.

В Кисловодске на следующей неделе возобновят свою работу детские сады, закрытые ранее на время из-за проблем с водоснабжением. Об этом рассказали 3 апреля в городской администрации.

"С 6 апреля образовательные учреждения Кисловодска возобновят работу в штатном режиме. Ранее работа шести образовательных учреждений была приостановлена в связи с ограничениями из-за снижения уровня воды в Эшкаконском водохранилище"

– пресс-служба администрации

Как отмечается, в случае ухудшения ситуации с подачей воды образовательные учреждения могут снова приостановить работу.

"Здесь для нас главный приоритет – безопасность детей и соблюдение всех необходимых санитарных требований"

– мэр города Евгений Моисеев

В сообщении, опубликованном на страницах градоначальника в соцсетях, сказано, что в Кисловодске увеличили время подачи воды. В настоящее время местные жители смогут пользоваться ресурсом с 5:00 до 12:00 и с 17:00 до 00:00.