Президенты Азербайджана и Ирана провели телефонную беседу

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба главы государства.
Пезешкиан поздравил президента и народ Азербайджана с наступающим мусульманским праздником Курбан-байрам и пожелал стране процветания и прогресса.
В свою очередь, Ильхам Алиев передал наилучшие пожелания иранскому президенту и народу Исламской Республики по случаю праздника.
Стороны подчеркнули, что в настоящее время ведется работа по реализации поставленных задач. Они отметили восстановление рейса Баку-Тебриз и увеличение полетов из Баку в Тегеран.
Главы государств выразили уверенность, что показатели положительно скажутся на расширении контактов между народами Азербайджана и Ирана.
Руководители двух стран подчеркнули, что в настоящее время наступил поворотный момент в развитии азербайджано-иранских отношений.
Президенты государств выразили надежду, что благодаря совместным усилиям отношения между Баку и Тегераном будут динамично развиваться в различных областях.