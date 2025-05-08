Президент Турции встречается с премьер-министром Пакистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей резиденции Долмабахче в Стамбуле проводит встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун.
"Во время приема стороны планируют рассмотреть различные аспекты двусторонних отношений между Турцией и Пакистаном, а также процессы сотрудничества в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, который был создан между двумя странами"
- Фахреттин Алтун
Помимо двусторонних отношений на встрече стороны обсудят региональные и международные вопросы, включая борьбу с терроризмом, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Напомним, последнее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Пакистана прошло в ходе визита Эрдогана в Исламабад в феврале нынешнего 2025 года.