Вестник Кавказа

Президент Турции встречается с премьер-министром Пакистана

Президент Турции встречается с премьер-министром Пакистана
© Фото: пресс-служба президента Турции
В Стамбуле проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа – стороны обсуждают двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей резиденции Долмабахче в Стамбуле проводит встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун.

"Во время приема стороны планируют рассмотреть различные аспекты двусторонних отношений между Турцией и Пакистаном, а также процессы сотрудничества в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, который был создан между двумя странами"

- Фахреттин Алтун

Помимо двусторонних отношений на встрече стороны обсудят региональные и международные вопросы, включая борьбу с терроризмом, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, последнее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Пакистана прошло в ходе визита Эрдогана в Исламабад в феврале нынешнего 2025 года.

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