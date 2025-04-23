Пакистан и Индия балансируют на ядерной грани. Иран и Турция готовы помочь в решении кризиса

Пока мировые лидеры собираются на Парад Победы в Москве в честь 80-летия победы над фашизмом, две великие ядерные державы выясняют отношения в Южной Азии.

В ночь на 8 мая ВС Пакистана нанесли ответные удары по Индии после ракетных обстрелов, какими Нью-Дели отреагировал на теракт в штате Джамму и Кашмир. 22 апреля вблизи города Пахалгам террористы расстреляли группу туристов. Погибли 26 человек, не менее 20 ранены. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был вынужден прервать свой официальный визит в Саудовскую Аравию и вернулся в столицу. Нью-Дели уверен, что за нападением стояла пакистанская межведомственная разведка (ISI). По данным СМИ, ответственность за теракт взял на себя "Фронт сопротивления", являющийся продолжением запрещенной в Пакистане организации "Лашкар-и-Тайиба".

Индийская атака и пакистанский ответ

После двух недель подготовки, 7 мая, Индия начала операцию "Синдур" и силами ВВС нанесла массированные удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. По данным премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, Индия задействовала около 80 истребителей. По оценкам индийских СМИ, ликвидированы свыше 70 террористов, и 60 ранены. Пакистан объявил о гибели 26 человек и ранении еще 46. Исламабад закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.

Спустя сутки последовал ответ Пакистана. В результате его ударов, по информации Минобороны Индии, погибли по меньшей мере 16 человек. Целями атак явились военные объекты на севере и западе Индии. Пакистан применил ракеты и беспилотники. В МИД Индии уточнили, что от пакистанских ударов пострадали и мирные районы. В частности, пострадала школа и сикхский храм в густонаселенном районе Пунч в Джамму и Кашмире.

В заявлении сухопутных сил Индии отмечается, что в ночь с 7 на 8 мая пакистанская армия совершила обстрелы из стрелкового оружия и артиллерии по индийским объектам вдоль всей линии фронта "в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире". Индийские ВС "были вынуждены отреагировать, чтобы прекратить минометный и артиллерийский огонь со стороны Пакистана", говорится в заявлении индийского оборонного ведомства, причем сделали это "пропорционально": индийская армия уничтожила радары и системы ПВО (включая объекты в городе Лахор) на территории Пакистана.

Кому нужна война?

Официально Нью-Дели настроен на деэскалацию. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сегодня заявил, что в планы его страны "не входит обострение ситуации", но если Пакистан и дальше будет осуществлять акты агрессии, Индия даст "очень жесткий ответ". Свою операцию "Синдур" против Пакистана индийская сторона называет актом не эскалации, а сдерживания, о чем информировала послов постоянных (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и непостоянных стран-членов СБ ООН.

Пакистанская сторона тоже не отвергает деэскалацию, но предостерегает Индию от опасных шагов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в день атаки Индии заявил, что рост напряженности между двумя странами может привести к ядерной войне. "Если они навяжут тотальную войну в регионе и возникнут подобные опасности, то ядерная война может разразиться в любой момент", - отметил Асиф. За день до этого пакистанский министр предупредил Индию, что ей не следует ограничивать поток реки Инд. "Вода - это наша красная линия. В будущем войны будут вестись из-за воды", - сказал он.

В разгар военных действий разведки двух стран находятся в контакте. 8 мая начальник ISI Асим Малик поговорил по телефону со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, о чем сообщил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар в интервью турецкому каналу TRT World.

Объективно, бои между Пакистаном и Индией уже носят масштабный характер. CNN передает, что военно-воздушные силы двух стран провели "крупнейший и самый длительный бой в современной истории авиации". В них приняли участие с двух сторон 125 истребителей. Однако специфика боя состоит в том, что ни индийские, ни пакистанские самолеты не залетают на территорию противника, а бьют со значительной дистанции, доходящей до 160 км. Такая тактика ведения боя, по мнению источника CNN, связана с тем, что в ходе последнего крупного столкновения в 2019 году индийский истребитель упал в Пакистане, и пакистанские военные смогли взять индийского пилота в плен.

Подводят промежуточные итоги, можно отметить, что Индия атакой своих ВВС отомстила за теракт 22 апреля, а Пакистан, реагируя на нарушение своего суверенитета, ответила на этот выпад. Дальнейший сценарий развития зависит от поведения скорее Индии. Если Нью-Дели воспримет действия Исламабада не как "защиту", а как "новый акт агрессии", тогда обмены ударами продолжатся и могут выйти на больший масштаб.

При этом, судя по обмену мнениями между разведками Индии и Пакистана и заявлениями, предостерегающими от новых силовых акций, стороны скорее настроены на деэскалацию, чем на эскалацию. Жизненно важным интересам друг друга никто не угрожает. Да, спор из-за Кашмира сохранится, но прямо здесь и сейчас никто не намерен и не заинтересован завоевывать или отбирать территорию друг у друга. Проблему может создать только вопрос репутации. Если Пакистан наносит удар, а Индия оставляет его без реакции, то такой сценарий бьет по репутации Моди, если ситуация обратная - то по Шарифу. Моди важно выйти победителем, так как Индия считает себя жертвой из-за терактов, а Шарифу, который пришел к власти после свержения Имрана Хана, нельзя проявлять слабость.

Мировая реакция

Мировые игроки пока что заняты другими вопросами - Украиной, Ираном, сектором Газа и Сирией. Однако по мере роста напряженности в Южной Азии фокус их внимания все больше смещается в этот регион. Весьма любопытную позицию занял Дональд Трамп, считающийся другом Моди. Индийскую операцию он назвал "позором", выразив надежду на то, что конфликт "закончится очень быстро".

МИД России осудил акты терроризма в Кашмира и призвал Индию и Пакистан к сдержанности. 7 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва предпринимает усилия, "чтобы не было эскалации этого конфликта", однако ее посредничество пока не обсуждается.

Зато интерес к посредничеству проявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он не скрывает свою симпатию к Пакистану и в телефонном разговоре с Шарифом выразил солидарность и соболезнования семьям погибших в результате ударов Индии пакистанцев. Эрдоган дал понять, что Анкара готова приложить "все необходимые усилия для предотвращения дальнейшей эскалации между Пакистаном и Индией". Ключом выхода из кризиса, по его мнению, может стать независимое международное расследование теракта в Кашмире.

Соседний Иран, который сам нуждается в посреднике на переговорах с США, еще две недели назад заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта в Южной Азии. Спустя три дня после теракта глава МИД ИРИ Аббас Аракчи написал в соцсети Х, что Тегеран "готов предоставить посреднические услуги в Исламабаде и Дели, чтобы помочь странам прийти к большему пониманию в это тяжелое время".

Как видно, мировые игроки настроены на урегулирование кризиса между Индией и Пакистаном. Россия и США призывают к сдержанности, а Турция и Иран готовы предоставить свою площадку для переговоров. Если Пакистан и Индия не будут предпринимать дальнейшие силовые акции, может возникнуть благоприятный фон для дипломатического урегулирования конфликта.