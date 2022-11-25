Президент Турции позвонил премьеру Пакистана

Президент Тцрции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня позвонил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщило сегодня Управление по связям при Администрации президента Турции.

Темой беседы двух лидеров стали отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональная и международная проблематика, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В беседе Эрдоган и Шариф подтвердили давнюю дружбу между Турцией и Пакистаном, отметив, что и их прочная солидарность еще более укрепилась благодаря постоянным контактам и совместным действиям.

Также пользуясь случаем, президент Турции поздравил премьера Пакистана с мусульманским праздником Курбан-байрам.