Президент США уверен в скором разговоре с Си Цзиньпином

Глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и уладит все разногласия по торговым вопросам. Ранее он обвинил Пекин в нарушении соглашения по торговле.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином состоится. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Я уверен, что поговорю с председателем Си. И, надеюсь, мы все уладим"

- Дональд Трамп

Президента США также попросили прокомментировать его недавнее заявление, в котором он обвинил Китай в нарушении торгового соглашения. Он повторил, что Пекин "нарушил большую часть соглашения".

Напомним, что глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры Китая и США по торговой сделке "зашли в тупик". По его словам, ключевым событием, которое сможет уладить разногласия, станет разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина.