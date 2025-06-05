Президент США оценил последний разговор с Владимиром Путиным

Американский президент Дональд Трамп дал оценку последней беседе с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал ее хорошей, но отметил, что она не принесла ощутимых результатов.

Президент США Дональд Трамп назвал хорошим последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что их беседа не принесла ощутимых результатов. Слова главы Белого дома передала газета New York Post.

"У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло"

- Дональд Трамп

Отвечая на вопрос, говорил ли ему российский президент, чего Москва ожидает от Вашингтона, он добавил, что Владимир Путин говорил ему "чего он хочет, говорил, чего не хочет".

Дональд Трамп также подчеркнул, что имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Напомним, что последняя беседа президентов России и США прошла 4 июня. Она продлилась 1 час 15 минут.