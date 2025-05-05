Президент США хочет созвониться с лидером КНР

На этой неделе глава Белого дома планирует поговорить по телефону с китайским лидером. Ранее сегодня стало известно, что США и КНР договорились о взаимном снижении торговых пошлин.

В ближайшие дни президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом он сам рассказал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

При этом Трамп не уточнил, какие именно темы намерен затронуть в ходе этой беседы.

"Я переговорю с председателем Си, возможно, в конце недели"

– глава Белого дома

Он подчеркнул, что между США и КНР сейчас хороший отношения, а также добавил, что Вашингтон не стремится нанести ущерб Пекину.

Кроме того, Трамп сообщил, что, по его мнению, введенные в отношении Китая таможенные пошлины сильно ударили по его экономике.

Напомним, в минувшие выходные в Женеве состоялись американо-китайские переговоры, посвященные вопросам экономики и торговли. На них стороны договорились о значительном снижении торговых пошлин на 90 дней с 14 мая. Ожидается, что США снизят их со 145% до 30%, а Пекин – со 125% до 10%.