Президент поддержал инициативу по запрету оппозиционных партий в Грузии

Грузинский президент Михаил Кавелашвили выразил одобрение в связи с планируемым обращением правящей "Грузинской мечты" в Конституционный суд с иском о запрете ряда партий.

Политические партии, которые на средства зарубежных игроков пытаются навредить Грузии, не должны функционировать в стране, уверенность в этом выразил президент Михаил Кавелашвили.

Таким образом он прокомментировал решение правящей политической силы "Грузинская мечта" направить в Конституционный суд иск о запрете ряда партий от оппозиции.

"Когда они (оппозиция - ред.) так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде, на мой взгляд, возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве"

– Михаил Кавелашвили

Напомним, накануне спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что обращение в КС будет подано после проверки его в процедурном комитете. "Мечта" потребует запретить деятельность трех партий: "Единого нацдвижения", основанного Михаилом Саакашвили, а также "Коалиции за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".

Стоит отметить, что шаги грузинских властей по возможному запрету оппозиционных партий вызвали беспокойство в ПАСЕ. На заседании ассамблеи, в частности, было выражено мнение, что если эта идея воплотится в жизнь, то в Грузии установится однопартийная система. Было отмечено также, что такая ситуация несовместима с членством Грузии в Совете Европы.