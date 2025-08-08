Президент Казахстана поздравил Владимира Путина с итогами встречи на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с итогами встречи с лидером США Дональдом Трампом, которая состоялась на Аляске в пятницу. Подробностями их беседы поделились в пресс-службе казахстанского лидера.
"Глава нашего государства поздравил [российского] коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме"
- пресс-служба президента Казахстана
Токаев назвал саммит с США прорывным для укрепления российских позиций на мировой арене. Владимир Путин, в свою очередь, осведомил казахстанского коллегу о главных аспектах встречи. В ответ на это он отметил грамотную организацию визита президента РФ в Анкоридж.
Помимо этого, Токаев поблагодарил Путина за сотрудничество Москвы с Астаной в энергетической сфере.