Президент Ирана пообещал ответ на атаку Израиля

Президент Ирана назвал атаку Израиля глупой. Масуд Пезешикиан пообещал ответ на действия Тель-Авива. Сегодня Израиль совершил атаку на объекты в Иране.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прокомментировал израильские авиаудары по военным и ядерным объектам в Исламской Республике.

Он назвал действия Тель-Авива глупым шагом и добавил, что Иран не будет молчать в ответ на атаку. Пезешкиан пообещал "законный и мощный ответ".

Напомним, сегодня ночью и днем израильские военные совершили удары по иранским ядерным и военным объектам. В результате пострадал завод по переработке урана в Натанзе.

Кроме того, армия Израиля сообщила о ликвидации большей части руководства ВВС Ирана. В Тель-Авиве добавили, что операция против Тегерана будет продолжена.