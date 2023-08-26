Президент Беларуси поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Опубликовано: 10:50, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Беларуси

Александр Лукашенко направил Мехрибан Алиевой поздравительную телеграмму по случаю дня ее рождения. Он пожелал первому вице-президенту АР доброго здоровья и счастья.

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву с днем рождения. Сообщение опубликовано на сайте главы государства.

В телеграмме он отметил, что многогранная политическая и общественная деятельность Мехрибан Алиевой направлена на динамичное развитие и рост международного авторитета страны, а также на повышение благосостояния азербайджанцев.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад первого вице-президента Азербайджана в развитие и укрепление стратегического партнерства между Минском и Баку.

"Уверен, наша совместная планомерная работа станет залогом успешной реализации новых интересных инициатив и проектов, способствующих углублению традиционно дружественных отношений Минска и Баку"

- Александр Лукашенко

В заключение президент пожелал Алиевой доброго здоровья, воплощения в жизнь всего задуманного, счастья и радости в кругу родных и друзей на долгие годы.