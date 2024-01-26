Дни культуры Беларуси в Азербайджане открылись концертом

Яркий музыкальный концерт прошел во Дворце Гейдара Алиева в Баку в честь открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане. Событием вечера стало исполнение песни Муслима Магомаева "Азербайджан" ансамблем "Песняры".

Торжественная церемония открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане прошла накануне в Баку во Дворце Гейдара Алиева.

Мероприятие открылось гимнами двух стран.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что между Азербайджаном и Беларусью сложились крепкие традиционные узы сотрудничества и взаимной поддержки.

"За последнее время предприняты значимые решения для развития культурных связей между двумя странами, которым способствовали регулярные визиты президентов Азербайджана и Беларуси…. У нас есть огромный потенциал для дальнейшего плодотворного культурного сотрудничества"

– Адиль Керимли

Белорусский глава Минкульта Анатолий Маркевич отметил, что в Минске высоко ценят достигнутый уровень белорусско-азербайджанского культурного сотрудничества и видят перспективы для важных и масштабных совместных культурных проектов.

"Очень приятно, что сфера культуры оказывает самое серьезное воздействие на укрепление дружбы между нашими народами. Одним из подтверждением этому стало появление именной звезды известного азербайджанского певца и композитора Полада Бюльбюльоглу на Аллее звезд "Славянского базара в Витебске". В Беларуси всегда рады видеть талантливых и ярких азербайджанских артистов на всех площадках страны"

– Анатолий Маркевич

Праздничный гала-концерт включал выступления артистов как из Азербайджана, так и из Беларуси. В завершении вечера на азербайджанском языке в исполнении группы "Песняры" прозвучала песня Муслима Магомаева "Азербайджан".

В рамках Дней культуры в Азербайджане проходят сейчас также Дни белорусского кино. Зрителям в киноцентре "Низами" представят такие художественные ленты, как "На другом берегу" и "Киношники", документальные фильмы "Перезвон" и "Страна спасенного великана".