Азербайджан отметит юбилей со дня рождения поэта Физули

В Азербайджане в 2024 году проведут ряд мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения поэта Физули. Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.

Запланировано празднование в Азербайджане 530-летие Мухаммеда Физули.

Выдающийся азербайджанский поэт и мыслитель родился в 1494 году, в этом году со дня его рождения исполняется 530 лет. В связи с этим в Азербайджане состоится ряд мероприятий, следует из распоряжения президента республики Ильхама Алиева.

Министерство культуры АР совместно с министерством науки и образования АР и Национальной Академией наук должны подготовить план и провести мероприятия по случаю юбилея Физули.

Мухаммед Физули - поэт, философ, мыслитель, чьи работы оказались большое влияние на литературу стран Ближнего и Среднего Востока. Физули обогатил азербайджанский художественный язык, сформировал целую литературную школу. Его перу принадлежит знаменитая на весь мир поэма "Лейли и Меджнун".