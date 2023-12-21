Баку и Минск сверяют часы

В Минске встретились глава МИД Беларуси и посол Азербайджана в РБ. Стороны обсудили сотрудничество двух государств и будущие встречи на высшем уровне.

Переговоры главы белорусской дипломатии Сергея Алейника и руководителя дипмиссии Азербайджана в Беларуси Магеррама Алиева прошли в Минске, пишет пресс-служба МИД РБ.

В ходе встречи дипломат отдал Олейнику копии верительных грамот, а затем они поговорили о двусторонних отношениях и будущих переговорах на высшем уровне.

Помимо обсуждения торгово-экономического сотрудничества и перспектив развития отношений, стороны заявили о готовности и дальше работать на благо партнерства Баку и Минска.

Напомним, 26 декабря прошлого года президенты обеих стран провели встречу в Санкт-Петербурге. Переговоры Ильхама Алиева и Александра Лукашенко состоялись на полях традиционного неформального саммита СНГ.