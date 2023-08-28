Алиев пригласил Лукашенко в Азербайджан

Встреча глав Беларуси и Азербайджана состоялась сегодня в рамках неформального саммита СНГ. В ходе встречи Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить Азербайджанскую Республику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня в Санкт-Петербурге со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча состоялась в рамках неформального форума глав стран СНГ.

В процессе совещания лидер АР пригласил президента Беларуси посетить Азербайджан. В предыдущий раз Лукашенко приезжал республику с деловым визитом в 2016 году.

Кроме этого, обе стороны отметили развитие двусторонних связей во многих сферах и подчеркнули необходимость продолжать работу в этом направлении.

Также было замечено, что встречи на высшем уровне укрепляют отношения Беларуси и Азербайджана.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча лидеров стран СНГ. Владимир Путин традиционно в преддверии Нового года собрал глав дружественных стран.

Встреча началась с посещения музеев и закончится в неформальной обстановке в Константиновском дворце.