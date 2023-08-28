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Азербайджан и Беларусь заменили россиянам Европу

Азербайджан и Беларусь заменили россиянам Европу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Беларусь, Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан - россияне выбирают экскурсионный отдых в странах СНГ вместо Европы.

Экскурсионные туры, популярные в межсезонье, россияне приобретают в страны СНГ, сообщает АТОР.

Главной заменой экскурсионной Европе для туристов из России стала соседняя Беларусь, такими данными поделились многие крупные туроператоры.

Также россияне полюбили отдых в Азербайджане. Много запросов на городские туры. Обычно туристы размещаются в Баку и совершают выезды в другие города республики. Кроме того, популярен курорт Нафталан. Спрос на туры в Азербайджан связан с гуманными ценами на отдых и большим количеством прямых рейсов.

В пятерку направлений для экскурсионного туризма сегодня входят также Узбекистан, Армения, Киргизия.

За первые шесть месяцев 2023 года турпоток в Азербайджан из России вырос в четыре раза, следует из данных Погранслужбы ФСБ РФ. Поток туристов в другие популярные страны СНГ вырос в два раза.

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