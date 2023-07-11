Баку вошел в топ-10 популярных у туристов городов мира

Опубликовано: 9:40, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку интересен самостоятельно путешествующим россиянам. Этот город обогнал Рим, Барселону и другие города Европы, но не смог конкурировать с экзотическими азиатскими направлениями, типа Токио и Сингапура.

Самостоятельные туристы из России выбирают Баку для путешествий в 2023 году, следует из статистики OneTwoTrip.

Аналитики выяснили, что у тех россиян, которые организуют свои путешествия самостоятельно, в 2023 году наметилось несколько любимых направлений.

Сильнее всего вырос спрос на экзотические направления. Тут лидирует Азия: Токио - первое место, следом идет Сингапур, Сеула, Бангкок. В пятерке только один город из другой части света - россияне активно едут в кубинский Варадеро.

Вторая пятерка включает не такие удаленные, но не менее интересные города. Ее открывает Баку - россияне более чем на 50% чаще отправляются в поездки в этот город самостоятельно. Последнее место досталось турецкому Фетхие, а оставшиеся места в топ-10 любимых у самостоятельных путешественников городов занимает европейская классика: Барселона, Милан и Рим.