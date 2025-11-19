Премьер-министр Армении прилетел в Казахстан

В Астане совершил посадку самолет главы армянского правительства. В ходе визита в Казахстан он проведет ряд встреч.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал визит в Астану. Об этом пишут казахстанские средства массовой информации.
В аэропорту его встречал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
В ходе визита глава армянского правительства проведет ряд встреч с официальными лицами центральноазиатской республики. На переговорах будут обсуждаться вопросы взаимодействия межу Ереваном и Астаной.