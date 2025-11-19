Вестник Кавказа

Премьер-министр Армении прилетел в Казахстан

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В Астане совершил посадку самолет главы армянского правительства. В ходе визита в Казахстан он проведет ряд встреч.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал визит в Астану. Об этом пишут казахстанские средства массовой информации.

В аэропорту его встречал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В ходе визита глава армянского правительства проведет ряд встреч с официальными лицами центральноазиатской республики. На переговорах будут обсуждаться вопросы взаимодействия межу Ереваном и Астаной.

