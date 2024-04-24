Правительство вручит премию сборной Грузии по футболу за выход на Евро

Сборная Грузии впервые в своей истории будет участвовать в финальной части континентального первенства. Команду тренирует французский специалист Вилли Саньоль.

Правительство Грузии собирается повысить премию национальной сборной страны по футболу за выход на чемпионат Европы. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Изначально размер премии должен был составить $850 тыс, однако в итоге власти решили увеличить ее до $1 млн.

"Мы обсудили это с министерством культуры и спорта и решили, что повысим размер премии до 3 млн лари, будет выделено 3 млн лари (около 1,09 млн долларов)"

– глава правительства

Выход на Евро

В марте 2024 сборная Грузии впервые в своей истории пробилась на Евро, обыграв в плей-офф за выход на турнир сборные Люксембурга и Греции. Команда Люксембурга была обыграна со счетом 2:0, а греки – в серии послематчевых пенальти.

Когда пройдет ЧЕ-2024?

Турнир, в котором примут участие 24 сборные, пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия примет Мюнхен, а финальную встречу – Берлин. Соперниками грузинской сборной по группе F будут Турция, Чехия и Португалия.