Прямое авиасообщение может связать Тбилиси и Шанхай

Глава Минэкономики Грузии подтвердила планы по запуску авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем. Министр подчеркнула, что вопрос об открытии данного рейса находится сейчас на стадии обсуждения.

Между Тбилиси и Шанхаем в скором времени могут запустить прямое авиасообщение. Об этом сообщила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.

В ходе встречи в Лондоне с замминистра транспорта Китая Ли Яном она отметила, что прямой рейс между этими городами будет способствовать углублению торгово-экономических связей между Грузией и КНР, а также росту туризма.

"Китай является нашим стратегическим партнером в ряде направлений. Особенно стоит отметить сферу транспортных сообщений, где мы добились значительных успехов. Недавно было принято решение об открытии прямого авиасообщения между столицами. Обсуждается также вопрос открытия прямого авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем"

– Мариам Квривишвили

Напомним, в настоящее время самолеты между Грузией и Китаем летают по двум направлениям – Тбилиси-Пекин и Тбилиси-Урумчи.