Вестник Кавказа

Прямое авиасообщение может связать Тбилиси и Шанхай

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономики Грузии подтвердила планы по запуску авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем. Министр подчеркнула, что вопрос об открытии данного рейса находится сейчас на стадии обсуждения.

Между Тбилиси и Шанхаем в скором времени могут запустить прямое авиасообщение. Об этом сообщила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.

В ходе встречи в Лондоне с замминистра транспорта Китая Ли Яном она отметила, что прямой рейс между этими городами будет способствовать углублению торгово-экономических связей между Грузией и КНР, а также росту туризма.

"Китай является нашим стратегическим партнером в ряде направлений. Особенно стоит отметить сферу транспортных сообщений, где мы добились значительных успехов. Недавно было принято решение об открытии прямого авиасообщения между столицами. Обсуждается также вопрос открытия прямого авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем"

– Мариам Квривишвили

Напомним, в настоящее время самолеты между Грузией и Китаем летают по двум направлениям – Тбилиси-Пекин и Тбилиси-Урумчи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.