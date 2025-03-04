Вестник Кавказа

Пожар на Эльбрусе: на станции "Мир" сгорело кафе

Угли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокогорное кафе на Эльбрусе сгорело минувшей ночью. Пожар длился всю ночь и был ликвидирован около шести утра.

ЧП произошло ночью на Эльбрусе - на станции "Мир" произошел пожар, в результате сгорело кафе.

"Сегодня ночью на станции "Мир" сгорело кафе на площади 60 кв. Горение произошло в 01.37 мск на высоте 3500 метров. В 06.10 мск пожар потушен подручными средствами"

– ГУ МЧС РФ по КБР

В высокогорном заведении общепита отсутствовало противопожарное водоснабжение.

В тушении возгорания были задействованы 18 человек и две единицы техники. При пожаре никто не пострадал. Причины происшествия предстоит выяснить.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Горнолыжный сезон завершен на Северном Кавказе и в Сочи

Горнолыжный сезон завершен на Северном Кавказе и в Сочи

Итоги горнолыжного сезона в РФ: курорты приняли более 8 млн туристов

Итоги горнолыжного сезона в РФ: курорты приняли более 8 млн туристов

Эльбрус и &quot;Эльбрус&quot; примут квалификационный турнир по фрирайду

Эльбрус и "Эльбрус" примут квалификационный турнир по фрирайду

Курорт &quot;Эльбрус&quot; частично закрыт из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" частично закрыт из-за непогоды

Канатки &quot;Эльбруса&quot; остановят из-за технических работ

Канатки "Эльбруса" остановят из-за технических работ

Ансамбль танца &quot;Эльбрус&quot; проедет с гастролями по югу России

Ансамбль танца "Эльбрус" проедет с гастролями по югу России

Самая высокогорная школа появится в КБР

Самая высокогорная школа появится в КБР

Курорт &quot;Эльбрус&quot; с утра закрыт из-за ветра

Курорт "Эльбрус" с утра закрыт из-за ветра

Непогода снова закрыла канатки и трассы на &quot;Эльбрусе&quot;

Непогода снова закрыла канатки и трассы на "Эльбрусе"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы