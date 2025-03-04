Пожар на Эльбрусе: на станции "Мир" сгорело кафе

Высокогорное кафе на Эльбрусе сгорело минувшей ночью. Пожар длился всю ночь и был ликвидирован около шести утра.
ЧП произошло ночью на Эльбрусе - на станции "Мир" произошел пожар, в результате сгорело кафе.
"Сегодня ночью на станции "Мир" сгорело кафе на площади 60 кв. Горение произошло в 01.37 мск на высоте 3500 метров. В 06.10 мск пожар потушен подручными средствами"
– ГУ МЧС РФ по КБР
В высокогорном заведении общепита отсутствовало противопожарное водоснабжение.
В тушении возгорания были задействованы 18 человек и две единицы техники. При пожаре никто не пострадал. Причины происшествия предстоит выяснить.