Постпреды РФ, Китая и Ирана обсудили ядерный вопрос в Вене

Иранский ядерный вопрос стал предметом обсуждения дипломатов из России, Китая и Ирана.

Постоянные представители РФ, Китая и Ирана провели встречу по иранском атому в Вене, поведал постпред РФ Михаил Ульянов. Как отметил диппредставитель, контакты оказались продуктивными.  

"Иранская, китайская и российская делегации во главе с постоянными представителями в Вене провели очередную традиционную встречу для сверки позиций и координации своих действий по иранскому ядерному досье"

– Михаил Ульянов 

Ранее Ульянов рассказал о состоянии иранской ядерной программы после 12-дневной войны с Израилем. Согласно позиции дипломата, ядерные объекты Исламской Республики продолжают существовать, хотя получили существенный ущерб в ходе бомбардировок.

