Постпред России при ООН назвал условие для диалога с США по ДСНВ

Геннадий Гатилов оценил ситуацию вокруг ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале следующего года. Он отметил, что для прогресса в этом вопросе США следует изменить свою политику в отношении России.

Россия и Соединенные Штаты будут вести переговоры по вопросу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и контролю над вооружениями только после того, как избавятся от всех "раздражителей" в отношениях. Об этом сообщил Геннадий Гатилов, постпред РФ при ООН в Женеве

"Мы неоднократно отмечали, что предметный диалог с Вашингтоном по этой теме, а также по широкому спектру вопросов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения возможен только после устранения всех имеющихся "раздражителей"

– российский дипломат

Постпред также выразил надежду на то, что новая американская администрация изменит свою политику в отношении России, передает РИА Новости.

"Хотелось бы надеяться, что нынешняя администрация США отойдет от откровенно воинственной политики в отношении России и будет стремиться искать выход из сложившегося тупика в двусторонних отношениях"

– Геннадий Гатилов

Он обратил внимание на то, что от успеха на этом направлении зависит и судьба ДСНВ, срок действия которого истекает в начале февраля 2026 года.