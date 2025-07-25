Вестник Кавказа

Поставки газа из Азербайджана в Сирию стартуют 2 августа

Поставки газа из Азербайджана в Сирию стартуют 2 августа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку поможет Дамаску с восстановлением энергетики и направит более 1 млрд кубометров газа. Поставки начнутся со 2 августа.

Экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции начнется 2 августа, поведал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. 

"В субботу, 2 августа, мы начнем экспорт природного газа из Азербайджана в Алеппо через Килис"

– Алпарслан Байрактар

Сообщается, что на первом этапе Баку намерен поставить около 1,2 млрд кубометров "голубого топлива", которое будет направлено для выработки электричества в Алеппо и Хомсе. 

Отмечается, что экспорт будет осуществляться через город Килис в Турции. Сирия и Турция ранее провели подготовительные работы для начала поставок.

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