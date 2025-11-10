Вестник Кавказа

Посольство РФ выразило соболезнования Турции в связи с крушением самолета

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия выразила Турции соболезнования в связи с крушением самолета ВВС Турции накануне. Погибли 20 турецких военных.

Российское посольство в Анкаре соболезнует Турции по поводу крушения военно-транспортного самолета, говорится в сообщении диппредставительства.

"С глубокой скорбью восприняли известие о гибели турецких военнослужащих в авиакатастрофе на территории Грузии. Выражаем соболезнования их семьям и дружественному турецкому народу"

– посольство РФ

Во вторник 11 ноября самолет C-130 упал на территории Грузии неподалеку от границы с Азербайджаном, вылет был осуществлен с азербайджанской территории. В крушении никто не выжил.

