Посольство РФ выразило соболезнования Турции в связи с крушением самолета

Россия выразила Турции соболезнования в связи с крушением самолета ВВС Турции накануне. Погибли 20 турецких военных.
Российское посольство в Анкаре соболезнует Турции по поводу крушения военно-транспортного самолета, говорится в сообщении диппредставительства.
"С глубокой скорбью восприняли известие о гибели турецких военнослужащих в авиакатастрофе на территории Грузии. Выражаем соболезнования их семьям и дружественному турецкому народу"
– посольство РФ
Во вторник 11 ноября самолет C-130 упал на территории Грузии неподалеку от границы с Азербайджаном, вылет был осуществлен с азербайджанской территории. В крушении никто не выжил.