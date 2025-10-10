Посольство РФ в США отметило главу РКЦ на Аляске почетным знаком

Посольство России в США наградило почетным знаком директора Русского культурного центра на Аляске. Награждение состоялось в День народного единства.

"Почетный знак соотечественника" получила 4 ноября директор Русского культурного центра (РКЦ) на Аляске Анна Верная. Награждение провели сотрудники российского посольства в США.

Выступая на мероприятии в РКЦ советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев прежде всего отметил, что соотечественники, проживающие в Соединенных Штатах, поддерживают и развивают гуманитарные связи между двумя странами. Прием был проведен по случаю Дня народного единства.

"В этот знаменательный день мне особенно приятно вручить заслуженную награду - "Почетный знак соотечественника" - директору Русского культурного центра на Аляске Анне Ивановне Верной за многолетний вклад в развитие гуманитарных связей, сохранение культурно-исторического наследия Русской Америки и памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны"

– Андрей Леденев

Представитель посольства особо отметил содействие, которое Анна Верная оказала дипломатам РФ в ходе визита российского лидера Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа.

"Во все времена, а особенно в периоды нестабильности, простые человеческие отношения открывают возможности для диалога и созидания. Российская культура - это прочный фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами"

– Андрей Леденев