Посол США в Турции призвал к диалогу по ситуации в Сирии

Вашингтон осуждает случаи насилия на юге Сирии и призывает стороны конфликта к конструктивному диалогу.

Посол США в Турции, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Сирии Томас Баррак призвал к дипломатическому решению обострившейся ситуации на юге Сирии. Дипломат также осудил насилие против мирного населения.

"Мы безоговорочно осуждаем насилие против мирных жителей в Эс-Сувейде. Это не подлежит сомнению. Все стороны должны отступить и начать конструктивный диалог, который приведет к прочному прекращению огня. Виновные должны быть привлечены к ответственности"

– Томас Баррак

Напомним, что эскалация в Сирии произошла после событий в Эс-Сувейде, когда вспыхнули столкновения правительственных войск с ополчением друзов. Израиль заявил о поддержке друзов, призвав Дамаск вывести войска из региона, после чего нанес удары по столице Сирии.