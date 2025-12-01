Посол Азербайджана в Тегеране провел встречу с замглавы МИД Ирана

Посол АР в Иране Али Ализаде провел переговоры с замглавы иранского дипведомства Джалалзаде. На встрече иранской стороне также представили нового консула Азербайджана в Тебризе.
Глава азербайджанской дипмиссии в Тегеране Али Ализаде провел переговоры с замглавы дипведомства Ирана Вахидом Джалалзаде и другими дипломатами ИРИ.
Иранским дипломатам был представлен новый консул АР в Тебризе Талех Зохрабов. При этом Зохрабов передал консульский патент главе Управления протокола МИД Ирана Али Акбару Назари.
Стороны также провели переговоры, в рамках которых затронули вопросы двусторонних отношений.
Отметим, что во второй половине ноября состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и главы Минсвязи и информационных технологий Ирана Саттара Хашеми. Стороны обсудили сотрудничество в области информационных технологий.