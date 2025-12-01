Вестник Кавказа

Посол Азербайджана в Тегеране провел встречу с замглавы МИД Ирана

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Посол АР в Иране Али Ализаде провел переговоры с замглавы иранского дипведомства Джалалзаде. На встрече иранской стороне также представили нового консула Азербайджана в Тебризе.

Глава азербайджанской дипмиссии в Тегеране Али Ализаде провел переговоры с замглавы дипведомства Ирана Вахидом Джалалзаде и другими дипломатами ИРИ. 

Иранским дипломатам был представлен новый консул АР в Тебризе Талех Зохрабов. При этом Зохрабов передал консульский патент главе Управления протокола МИД Ирана Али Акбару Назари. 

Стороны также провели переговоры, в рамках которых затронули вопросы двусторонних отношений. 

Отметим, что во второй половине ноября состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и главы Минсвязи и информационных технологий Ирана Саттара Хашеми. Стороны обсудили сотрудничество в области информационных технологий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.