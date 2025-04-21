Пошлины США на импорт слитков привели к рекордной стоимости золота

Цены на золото установили новый исторический рекорд. Фьючерсы подорожали после новости о том, что США ввели пошлины на импорт золотых слитков.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже взлетели вверх на 2,32%, стоимость золота установила новый исторический рекорд.

Отмечается, что цены на золото на пике достигли $3534,1 за унцию. Последний максимум по стоимости золота был зафиксирован на торгах 22 апреля текущего года на уровне $3509,9 за унцию.

Стоит добавить, что фьючерсы подорожали до нового рекорда после появления новости о том, что Штаты ввели пошлины на импорт золотых слитков весом 1 кг.