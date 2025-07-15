Последний разговор Путина и Трампа оценили в Кремле

Дмитрий Песков рассказал, каким получился последний разговор лидеров РФ и США. Он также отметил, что личная встреча президентов обязательно будет организована.

Недавний телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга"

– представитель Кремля

Песков также отметил, что личная встреча лидеров обязательно состоится. Он добавил, что на ней могут быть зафиксированы крупные договоренности.

"Возможно, она (встреча – прим. ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало"

– пресс-секретарь главы государства

Он уточнил, что данную работу еще только предстоит проделать.

Напомним, последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Они поговорили о двусторонних отношениях, украинском урегулировании и событиях на Ближнем Востоке.