Поселение бронзового века обнаружили в Дагестане

Во время раскопок в юго-восточной части Дагестана найдено древнее поселение. По словам археологов, оно относится к IV-III тысячелетию до нашей эры.

Археологи раскопали в Дербентском районе Дагестана поселение раннего бронзового века. Об этом рассказали в администрации района.

"В ходе раскопок был найден значительный археологический материал: орудия труда из камня, костяные проколки и керамические фрагменты, в том числе сосуды, подлежащие реставрации"

– пресс-служба администрации

Там отметили, что все находки относятся к IV–III тысячелетиям до нашей эры.

В ходе раскопок археологи также наткнулись сосуды с орнаментом и декоративно оформленными ручками и на крупные толстостенные тарные сосуды. Специалисты акцентируют внимание на том, что находки позволяют охарактеризовать культуру населения юга приморского Дагестана в период ранней бронзы.