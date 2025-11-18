Вестник Кавказа

Полная нормализация отношений с Турцией очень важна для Армении – Мирзоян

Большое значение для Еревана, по словам главы МИД Арарата Мирзояна, имеет налаживание дипломатических отношений с Турцией и открытие границы.

Для Армении велика важность установления дипломатических отношений и открытия границы с Турцией, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Дипломат добавил, что большое значение для Еревана имеет и дальнейшая институционализация уже установленного с Баку мира.

Таким образом глава МИД Армении прокомментировал заявление турецкого коллеги Хакана Фидана. Глава МИД Турции ранее заявил, что Армении необходима нормализация отношений с Турцией, поэтому если Анкара пойдет на это уже сейчас, то Армения потеряет сильную мотивацию для окончательного подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Министр уточнил, что Армения искренне работает над продвижением в обоих направлениях.

"В то же время ни один из этих двух процессов не обусловлен другим, и если пытаться увидеть между ними причинно-следственную связь, возможно, выяснится, что полное урегулирование отношений с Турцией может повлиять на процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном не отрицательно, а наоборот – положительно"

– Мирзоян

Глава МИД РА также высказался относительно разблокирования транспортной инфраструктуры, ключевые принципы которого были согласованы на мирном саммите в Вашингтоне 8 августа. Дипломат подчеркнул, что маршрут Трампа, или Зангезурский коридор, соединит Азербайджан с Нахчываном, а Армению – с другими странами. Кроме того, через Азербайджан и Армению окажутся связаны и более отдаленные друг от друга регионы.

"Армения заинтересованно и активно прилагает усилия для его скорейшего воплощения в жизнь"

– Арарат Мирзоян

