Полицейские России и Казахстана провели перекрестное задержание преступников

Россия и Казахстан обменялись розыскными группами для задержания преступников. Мероприятия проходили в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Розыск".

Как сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, с 15 по 16 октября 2025 были проведены совместные российско-казахстанские оперативно-розыскные мероприятия на территории двух стран. По итогам работы были задержаны преступники, находящиеся в международном розыске.

"В Казахстан прибыли розыскные группы МВД Российской Федерации для проведения совместных поисковых мероприятий. В свою очередь наши оперативные группы ДП Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей выехали в Россию"

- Канат Нурмагамбетов

По словам Нурмагамбетова, в Актюбинской области был задержан гражданин Таджикистана, разыскиваемый полицейскими Москвы за разбойное нападение. В Шымкенте взят под стражу местный житель, присвоивший около $2 млн.

В России были произведены задержания на территории Москвы и Новосибирской области. В столице РФ взяли под стражу подозреваемого в краже мужчину. По данным казахстанских правоохранителей, задержанному вменяется мошенничество на сумму $200 тыс. В Новосибирске сотрудникам МВД РФ удалось отыскать гражданина Казахстана, скрывавшегося почти 20 лет от наказания за разбой.

Канат Нурмагамбетов сообщил об итогах совместной работы с российскими специалистами. По сего словам, общими усилиями было задержано 286 преступников.

"В целом за два дня ОПМ установлено и задержано 286 преступников. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе восемь несовершеннолетних"

- Канат Нурмагамбетов

