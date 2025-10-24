Покупатели урана из Китая отправлены под арест в Тбилиси

Суд в Тбилиси принял решение о мере пресечения для граждан Китая, которые были взяты с поличным при попытке приобрести партию урана.

Граждане КНР, задержанные в пятницу неподалеку от столицы Грузии в момент, когда они пытались купить урановые таблетки, будут ожидать суда под арестом, такое решение принял Тбилисский горсуд. Соответствующее сообщение распространила грузинская Генпрокуратура.

В ходе судебного заседания мужчины сообщили, что невиновны. Слушания, в ходе которых дело будет рассмотрено по существу, пройдут в ближайшие два месяца.

Напомним, что подозреваемых схватили в Мцхетском муниципалитете позавчера. Операцию проводили сотрудники СГБ. На кадрах оперативной видеосъемки видно, как силовики задерживают покупателей радиоактивного вещества. При этом на обочине стоит легковая машина. В ее багажнике видны два сосуда с урановыми таблетками, там же лежит измерительный агрегат. Никакой информации о продавцах урана предоставлено не было.