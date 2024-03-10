Вестник Кавказа

Подозреваемых в связях с ИГИЛ поймали в Стамбуле

Подозреваемых в связях с ИГИЛ поймали в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле задержали 17 человек, их подозревают в связях с ИГИЛ. Еще 10 человек находятся в розыске. Подобные операции проводятся в стране на регулярной основе.

Правоохранительные службы Турции поймали в Стамбуле 17 человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, сообщил гостелеканал TRT Haber.

Отмечается, что Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности при генпрокуратуре Стамбула приняло решение о задержании 27 человек, связанных с деятельностью террористов.

В ходе операции полицейские города задержали 17 подозреваемых, еще 10 находятся в розыске.

Стоит добавить, что Турция проводит подобные операции на регулярной основе.

Ранее издание Hurriyet со ссылкой на источники заявляло, что Анкара тщательно изучила данные по террористам, которые перед совершением атаки на "Крокус Сити Холл" побывали в Стамбуле.

Власти Турции информируют Москву обо всем связанном с ними и готовы к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.

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