10 лучших аэропортов мира для гурманов

Транзит и ожидание в аэропорту для многих – самая напряженная и утомительная часть путешествия. Но только не для опытных гурманов. Опрос экспертов журнала Global Tastemakers-2024 выявил 10 любимых путешественниками аэропортов мира, где можно поесть и выпить.

Джуэл Чанги (Сингапур)

Этот аэропорт неоднократно признавался лучшим в мире. Главное место развлечений в нем — торговый центр Jewell Mall, где можно получить удовольствие как от шоппинга, так и от еды. Его рестораны предлагают более 100 разных блюд на любой вкус. К примеру, любители азиатской кухни могут попробовать суп рамэн в ресторане Kiwami. Если захочется местной кухни, то можно попробовать знаменитого краба с чили от Jumbo Seafood.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Токио-Нарита (Япония)

Международный аэропорт Токио предлагает познать кулинарные традиции Японии: суши подают в ресторане Sushi Kyotatsu, а полноценный обед - в ресторане Tempura Nihonbashi Tamai, где подают сезонные и свежие продукты.

Международный аэропорт Дубая (ОАЭ)

Роскошь царит в международном аэропорту Дубая. L’Eclair de Genie — кондитерская, где можно найти эклеры всех видов, которые только можно себе представить. Если вы предпочитаете ближневосточные вкусы, рекомендуется Comtoir Libanais. Также здесь много узнаваемых брендов, таких как Shakt Shack и Pret a Manger.

Хитроу, Лондон (Англия)

В лондонском аэропорту можно получить настоящий британский опыт, посетив ресторан Gordon Ramsey Plane Food. В крупнейшем аэропорту Великобритании путешественники найдут рестораны на любой вкус: от быстрых закусок в Giraffe до высококлассных ресторанов Caviar House & Prunier Seafood Bar.

Международный аэропорт Стамбула

Рестораны стамбульского аэропорта отражают его расположение на перекрестке Европы и Азии. Можно остановиться в таких местах, как Simit Sarayi, чтобы быстро попробовать турецкую уличную еду, или сходить за полноценным обедом в ресторан Cuisine Anatolia, где широта турецкой кухни представлена такими блюдами, как шашлык и каре ягненка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Схипхол, Амстердам (Нидерланды)

В кафе Rembrandt можно попробовать местное пиво и закуски. В ресторане Dutch Kitcen - традиционные блюда, например голландские блины и селедку, которые идеально сочетаются с коктейлями, содержащими женевер (голландский джин).

Джон Ф. Кеннеди, Нью-Йорк (США)

Ощущение классического нью-йоркского стейк-хауса подарит гриль-бар The Palm Bar & Grille, а блюда интернациональной кухни можно найти повсюду, например, в Mi Casa Cantina and Restaurant.

Хартсфилд-Джексон, Атланта (США)

В Атланте доминируют вкусы американского юга, будь то аутентичные, как в Bantam и Biddy, или эклектичные, как в One Flew South, сочетающий японские влияния с любимой южной классикой. К примеру, изысканный обед, где японские вкусы соседствуют с любимыми блюдами Юга, такими как перец шишито с гамбургерами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный аэропорт Сан-Франциско (США)

Этот аэропорт предлагает фантастическое разнообразие блюд. Рынок Napa Farms олицетворяет калифорнийский подход "от фермы к столу": бублики, супы и сэндвичи. Кафе The Plant Cafe Organic, как следует из названия, использует только органические ингредиенты для приготовления салатов, сэндвичей и соков.

Международный аэропорт Ванкувера (Канада)

Британская Колумбия предлагает рестораны, где можно попробовать блюда из экологически чистых морепродуктов, выловленных на северо-западе Тихого океана. А желающим выпить местного вина стоит отправиться в зал ожидания Jetside.