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Грузинская кухня завоевывает Японию

Грузинская кухня завоевывает Японию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Посол Грузии в Японии сообщил о том, что в трех сетевых кафе Токио начали подавать грузинские блюда.

В трех сетевых кафе Токио начали подавать гостям блюда грузинской кухни, сообщил посол Грузии в Японии Теймураз Лежава.

Также, по словам дипломата, кроме аджарского хачапури посетители японских кафе могут попробовать пхали, салат с огурцами и помидорами по-грузински, аджику, пеламуши и чашушули.

Кроме того, в филиалах японской сети ресторанов быстрого питания «Мацуа» подают грузинское блюдо шкмерули.

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