Грузинская кухня завоевывает Японию

Посол Грузии в Японии сообщил о том, что в трех сетевых кафе Токио начали подавать грузинские блюда.
В трех сетевых кафе Токио начали подавать гостям блюда грузинской кухни, сообщил посол Грузии в Японии Теймураз Лежава.
Также, по словам дипломата, кроме аджарского хачапури посетители японских кафе могут попробовать пхали, салат с огурцами и помидорами по-грузински, аджику, пеламуши и чашушули.
Кроме того, в филиалах японской сети ресторанов быстрого питания «Мацуа» подают грузинское блюдо шкмерули.