Грузинская кухня завоевывает Японию

Опубликовано: 5:45, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол Грузии в Японии сообщил о том, что в трех сетевых кафе Токио начали подавать грузинские блюда.

В трех сетевых кафе Токио начали подавать гостям блюда грузинской кухни, сообщил посол Грузии в Японии Теймураз Лежава.

Также, по словам дипломата, кроме аджарского хачапури посетители японских кафе могут попробовать пхали, салат с огурцами и помидорами по-грузински, аджику, пеламуши и чашушули.

Кроме того, в филиалах японской сети ресторанов быстрого питания «Мацуа» подают грузинское блюдо шкмерули.