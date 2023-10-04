Что нужно знать о Сиркеджи - вокзале в Стамбуле, куда прибывал “Восточный экспресс”

Сиркеджи постоянно включают в списки самых красивых вокзалов не только Европы, но и мира благодаря его удивительной архитектуре. Но его историческое значение притягивает туристов не меньше. Расскажем, где находится вокзал Сиркеджи, как до него добраться, как он сейчас используется и что там посмотреть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сиркеджи - это один из главных железнодорожных вокзалов Стамбула. Наследие железнодорожного вокзала Сиркеджи глубоко переплетено с историей "Восточного экспресса". Этот поезд был источником вдохновения для создания произведений литературы и кинематографа. Но известность мирового масштаба он получил именно благодаря детективному роману Агаты Кристи, которая была одним из пассажиров "Восточного экспресса".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится вокзал Сиркеджи?

Вокзал Сиркеджи расположен в европейской части города в районе Эминеню, который входит в более крупный стамбульский район Фатих. Но территорию, расположенную вокруг и рядом с вокзалом, также называют районом Сиркеджи.

Рядом с вокзалом находятся такие важные достопримечательности города как дворец Топкапы, парк Гюльхане, Галатский мост и Египетский базар. Айя-София, мечеть Султанахмет, Гранд-базар и Айя-Ирини также находятся в пешей доступности от вокзала.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда построили вокзал Сиркеджи?

Строительство Сиркеджи происходило в 1888-1890 годах при султане Абдул-Хамиде II. Проект вокзала был подготовлен архитектором Августом Ясмундом. Сиркеджи был построен, чтобы стать конечной остановкой знаменитого "Восточного экспресса", следовавшего с Восточного вокзала в Париже.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя первый состав Express d’Orient отправился из Парижа в Константинополь еще в 1883 году, полноценный вокзал вместо временной станции открылся в Стамбуле лишь через семь лет. Архитектору поручили создать вокзал, который бы был достоин роскоши самого поезда. Со своей задачей он справился, ведь этот вокзал считают одним из самых красивых, построенных в этом стиле.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путешествовать между этими городами по железной дороге можно было чуть более чем за 80 часов. Когда Сиркеджи наконец открылся, он считался очень современным вокзалом для своего времени с газовыми светильниками и австрийскими изразцовыми печами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до вокзала Сиркеджи?

Поскольку Сиркеджи расположен в историческом центре, туристы, которые для проживания обычно выбирают район Фатих, из многих его частей до вокзала смогут просто дойти, например из Эминеню и Султанахмета, кварталов Чемберлиташ и Джагалоглу. Но из Кабаташа или азиатской части города добраться сюда - не проблема.

Рядом с вокзалом проходит линия трамвая Т1, станция называется Сиркеджи. Это очень удобный вариант для того, чтобы добраться хоть от пристани Кабаташ, хоть от самых западных границ Фатиха. Но также есть одноименная автобусная остановка рядом.

По соседству с вокзалом есть подземная станция системы пригородных железнодорожных перевозок “Мармарай”, которая курсирует между европейской и азиатской частями Стамбула.

От ближайшей станции метро Везнеджилер до вокзала идти 25 минут, поэтому это менее удобно.

В 10 минутах пешком от Сиркеджи есть причал Йеникапы, поэтому прогулки по воде отсюда к другим пристаням города осуществлять очень удобно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть на вокзале Сиркеджи?

Железнодорожный вокзал Сиркеджи считается одним из лучших примеров ориенталистского архитектурного стиля. Здание вокзала сохранилось в первозданном виде, хотя окрестности изменились, так как вокруг за более чем столетие было построено много зданий. При посещении можно легко представить атмосферу при отправлении "Восточного экспресса". Хотя сейчас станция Сиркеджи не используется для международных перевозок, вокзал остается важной частью архитектурного и исторического наследия Стамбула.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фасад вокзала украшен замысловатым орнаментом, а интерьер здания сохраняет свое очарование: высокие потолки и витражные окна переносят посетителей в прошлое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Раньше в здании вокзала можно было увидеть танец кружащихся дервишей, сейчас для этого нужно идти в культурный центр Ходжа Паша, который находится рядом с вокзалом Сиркеджи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На вокзале действует ресторан "Восточный экспресс", так же есть небольшой бесплатный музей. Стамбульский музей железных дорог, расположенный недалеко от касс, открыт для посещения каждый день кроме понедельника с 09:30 до 17:00.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рядом с вокзалом демонстрируется старый паровоз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около вокзала также есть одноименный парк, из которого открывается прекрасный вид на Босфор. Стамбульских котиков можно встретить не только в парке, но и в самом здании вокзала.