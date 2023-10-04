120 лет "Восточному экспрессу" - мосту между Европой и Азией

© Фото: www.orient-express

Ровно 120 лет назад – 4 октября 1883 года состоялся официальный старт самого амбициозного железнодорожного проекта конца XIX столетия. Он будет воспет в литературных произведениях, великих фильмах, музыке. Речь идет об Express d’Orient - "Восточном экспрессе".

Как и куда ехал первый "Восточный экспресс"

В этот исторический день короткий тестовый маршрут Париж - Вена, открытый еще в июне того же года, был продлен до румынской станции Джурджу. На румынской территории пассажиров переправляли на пароме через Дунай в болгарский город Русе, затем пересаживали на поезд Румелийской железной дороги до Варны. Путешествие завершалось в Константинополе. Конечной точкой Orient Express был стамбульский вокзал Сиркеджи. Именно здесь сел в вагон Эркюль Пуаро в легендарной повести Агаты Кристи "Убийство в восточном экспрессе".

Торжественное открытие маршрута собрало всех значимых европейских знаменитостей, представителей ведущих железнодорожных компаний и журналистов. В каждой стране, которую проезжал экспресс, пассажирам предлагали блюда местных кухонь и фольклорные выступления, а в Румынии король Кароль I принял пассажиров в замке Пелеш.

Железнодорожный бум

Интерес к "Восточному экспрессу" был неслучаен. Вторая половина столетия – время железнодорожного бума во всем мире. На путевых подрядах наживались колоссальные состояния. Но в данном случае коммерческий интерес сочетался с политическим – маршрут пролегал через территории, недавно обретшие независимость от Османской империи. Дорога из Парижа в Константинополь за 81 час на Express d’Orient создавала принципиально иные возможности для коммуникаций – торговых и дипломатических.

Поезд монархов и дипломатов

Не случайно, что "Восточный экспресс" прозвали поездом монархов и дипломатов. В разное время им путешествовали Николай II, Франц-Иосиф, Елизавета II, президент Франции Поль Дешанель, Кемаль Ататюрк, царь Болгарии Фердинанд. Причем экстравагантный болгарский царь во время следования экспресса по территории его страны выступал в качестве машиниста.

Ставка на роскошь

Автором столь амбициозного проекта был Жорж Нагельмакерс, бельгийский предприниматель, специалист в области железнодорожного дела. Именно он основал "Международную компанию спальных вагонов и великих европейских экспрессов".

Его стратегия состояла в том, чтобы убедить операторов поездов присоединить к своим маршрутам специальные спальные вагоны и вагоны-рестораны, чтобы создать у пассажиров ощущение эксклюзивности. Ставка делалась на роскошь и элитарность. Пассажир должен был почувствовать себя в компании избранных. Стоимость проезда одного человека примерно была равна 1800 евро в современном эквиваленте. Высокая цена – эксклюзивные условия. Своего рода – поезд не для всех.

В состав Express d’Orient входило всего пять вагонов, и только два из них использовались для перевозки пассажиров. Еще один был вагоном-рестораном, а два других использовались для перевозки багажа и персонала. При этом уровень окупаемости поездки при таких ценах был сравнительно невелик – всего 14 пассажиров.

Что ели в "Восточном экспрессе"

Сохранилось первое меню вагона-ресторана (составленное за год до официального пуска "Восточного экспресса) которое действительно впечатляет своей изысканностью:

устрицы

суп с итальянской пастой

тюрбо с зеленым соусом

цыпленок "по-шассерски"

говяжье филе с картофелем "шато"

"шо-фройд" из дичи

салат-латук

шоколадный пудинг

шведский стол с десертами.

Подобная роскошь должна была сочетаться с вышколенным персоналом, поэтому средств на оплату лучших шеф-поваров и вышколенных проводников, понятное дело, не жалели.

Известный скептик, "король журналистов" той эпохи, Анри Блоуитц, корреспондент лондонской Times восхищался увиденным шиком во время первого путешествия:

Ярко-белые скатерти и салфетки в вагоне-ресторане, искусно и кокетливо сложенные сомелье, блестящие бокалы рубиново-красного и белого топазового вина, кристально чистые графины для воды и серебряные капсулы бутылок с шампанским… они слепят глаза публике как внутри поезда, так и снаружи.

Гламурный интерьер "Восточного экспресса"

Поезд освещался лампами фабрики известного мастера по стеклу в стиле модерн Эмиля Галле, а его стены украшали гобелены, сотканные Gobelin, парижским дизайнерским домом, который поставлял товары французскому двору со времен Людовика XIV.

Турецкая сторона также продемонстрировала высокий уровень гостеприимства. Для размещения пассажиров экспресса в 1892 году был открыт роскошный отель Pera Palace с видом на Золотой Рог. Были заложены специальные конные экипажи, которые доставляли пассажиров прямо от вокзала Сирекджи в отель.

Впрочем, не все было настолько гламурно. Первым пассажирам Восточного экспресса настоятельно рекомендовалось захватить оружие и спать в одежде: не были исключены нападения на состав.

До начала Первой мировой войны было запущено еще несколько "эксклюзивных маршрутов", но ни один из них не мог сравниться по популярности с главным проектом Жоржа Нагельмакерса. Большинство из них было закрыто в сравнительно короткие сроки по причине отсутствия спроса.

Расцвет восточного маршрута

Новый расцвет восточного маршрута наступил в период между двумя мировыми войнами. Европа хотела путешествовать, снова ощутить после тяжелых испытаний военной эпохи сладкий "запах роскоши". "Экспресс" обрел новый дизайн темно-синего цвета и изысканное убранство, изготовленное ведущими европейскими компаниями. Полировку панелей вагонов делали специальные мастера на фабрике в Ланкастере. В каждом купе кроме спального места устанавливается деревянный полированный откидной столик на подставке, настольная лампа с тканевым абажуром, отдельная ниша с умывальником. Базовым стилем оформления становится ар-деко.

Подобную красоту надо было поддерживать соответствующим антуражем. Вводится жесткий дресс-код - на ужин — смокинг или костюм для мужчин и вечернее платье для женщин.

Поезд-призрак

В послевоенный период Orient Express продолжал работать, но от него осталась всего лишь оболочка. Скоростные самолеты "убили" все преимущества железнодорожного путешествия. Персональные джеты для элиты с успехом заменили роскошные вагоны. "Восточный экспресс" превращается в предмет ностальгии. В 1959 году французский писатель Поль Моран писал:

Восточный экспресс стал поездом-призраком, пассажиры которого с горечью размышляют о человеческих условиях. На смену нашему легкомыслию, возможно чрезмерному, пришла тоска.

Последний рейс из Парижа в Стамбул отошел со станции 20 мая 1977 года.

Впрочем, память об историческом маршруте все еще жива. На стамбульском вокзале Сиркеджи, конечном пункте европейских железных дорог, стараются восстановить атмосферу "ретро". Есть ресторан Orient Express, а также выставка, посвященная этому поезду и маршруту.