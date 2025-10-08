Подозреваемых в штурме президентского дворца оставили под стражей в Грузии

Суд не стал менять меру пресечения для представителей грузинской оппозиции, которые участвовали в штурме президентской резиденции в день муниципальных выборов.

Тбилисский горсуд оставил под арестом нескольких деятелей оппозиции, участвовавших в организации и атаке на президентский дворец 4 октября, в день выборов в местные органы власти, пишут грузинские СМИ.

"Фигуранты событий 4 октября у дворца президента – Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе, Лаша Беридзе, Ираклий Чхвиркия, Гури Жвания, Ника Гвенцадзе и Торнике Мчедлишвили – остаются под стражей"

– Интерпрессньюс

Напомним, штурм президентской резиденции произошел вечером 4 октября, после выборов в местные органы власти. Демонстранты снесли железный забор, спецназ защищал дворец, применяя перцовый спрей, а затем и водомет.

По итогам событий Генпрокуратура Грузии официально обвинила Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе в организации и управлении групповым насилием, попытке захвата объекта стратегического и особого значения и силовой смены конституционного строя, а также в призывах к свержению власти. В качестве меры пресечения для них было выбрано заключение под стражу.