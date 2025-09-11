Почти тысяча детей-сирот получат жилье в Чечне до 2027 года

Работа по обеспечению детей-сирот жильем продолжается в Чечне: до конца 2026 года его получат 935 нуждающихся.

Около тысячи детей-сирот снабдят жильем в течение следующего года в Чечне, рассказал глава республиканского Минстроя Муслим Зайпуллаев.

По его словам, в нынешнем году подписаны контракты на покупку 596 квартир для детей-сирот, общая сумма почти достигает 1,65 млрд рублей. Все квартиры расположены в Грозном, в новом элитном районе имени В.В. Путина. Строительство домов, в которых они будут находиться, продолжается.

Министр уточнил, что в этом районе будут созданы не только современные жилые кварталы, но и парки, а также образовательных учреждений.

"Всего на территории Путинского района столицы по поручению главы региона приобретено 935 жилых помещений, которые будут переданы детям-сиротам до конца 2026 года"

– Муслим Зайпуллаев

В результате, подчеркнул он, будет практически ликвидирована очередь по предоставлению жилья детям-сиротам, сложившаяся на 2022 год, пишет ТАСС.