Почти 3 тыс жителей Ставропольского края остались без воды 

Опубликовано: 15:43, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье приостановлено водоснабжение еще в нескольких населенных пунктах. В общей сложности ограничения затронули 1,6 тыс местных жителей

В среду, 13 сентября, в Ставропольском крае пропало водоснабжение у жителей сразу двух округов – Минераловодского и Кочубеевского округа.

В сообщении, распространенном "Ставрополькрайводоканал", сказано, что в Минераловодском округе подача воды ограничена у 1,2 тыс человек, а в Кочубеевском – у 1,6 тыс человек.

В частности, в Кочубеевском округе водоснабжение приостановлено в больнице, фельдшерско-акушерском пункте, а также в двух детсадах.

Подачу воды планируется дать в течение ближайших полутора часов.