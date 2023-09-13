Почти 3 тыс жителей Ставропольского края остались без воды 

На Ставрополье приостановлено водоснабжение еще в нескольких населенных пунктах. В общей сложности ограничения затронули 1,6 тыс местных жителей
В среду, 13 сентября, в Ставропольском крае пропало водоснабжение у жителей сразу двух округов – Минераловодского и Кочубеевского округа.
В сообщении, распространенном "Ставрополькрайводоканал", сказано, что в Минераловодском округе подача воды ограничена у 1,2 тыс человек, а в Кочубеевском – у 1,6 тыс человек.
В частности, в Кочубеевском округе водоснабжение приостановлено в больнице, фельдшерско-акушерском пункте, а также в двух детсадах.
Подачу воды планируется дать в течение ближайших полутора часов.