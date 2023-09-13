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Почти 3 тыс жителей Ставропольского края остались без воды 

Почти 3 тыс жителей Ставропольского края остались без воды 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье приостановлено водоснабжение еще в нескольких населенных пунктах. В общей сложности ограничения затронули 1,6 тыс местных жителей 

В среду, 13 сентября, в Ставропольском крае пропало водоснабжение у жителей сразу двух округов – Минераловодского и Кочубеевского округа. 

В сообщении, распространенном "Ставрополькрайводоканал", сказано, что в Минераловодском округе подача воды ограничена у 1,2 тыс человек, а в Кочубеевском – у 1,6 тыс человек. 

В частности, в Кочубеевском округе водоснабжение приостановлено в больнице, фельдшерско-акушерском пункте, а также в двух детсадах. 

Подачу воды планируется дать в течение ближайших полутора часов.

У жителей ряда населенных пунктов Ставрополья пропала вода

У жителей ряда населенных пунктов Ставрополья пропала вода

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