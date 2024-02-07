Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Почти 20 млрд рублей в этом году потратит Ставрополье на ремонт дорог

Почти 20 млрд рублей в этом году потратит Ставрополье на ремонт дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабное обновление дорог Ставропольского края запланировано в этом году. Власти региона увеличили финансирование ремонта магистралей почти на 30% и планируют потратить около 20 млрд рублей.

Ставропольский край намерен обновить дорожное полотно в регионе и потратить на этот проект 19,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что в этом году власти увеличили бюджет на ремонт дорог почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Кроме этого, около 6 млрд рублей будет направлено возведение социальных объектов и инфраструктуры. В частности, планируется построить школы в Железноводске, Ессентуках и Ставрополе.

Глава региона сообщил, что общая сумма регионального бюджета достигла 204 млрд рублей.

"Задача руководителей министерств, глав территорий обеспечить соблюдение графиков строительства и  своевременную сдачу всех запланированных объектов"

– Владимир Владимиров

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1840 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы