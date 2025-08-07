Вестник Кавказа

Почти 100 км автодорог приведут в порядок в 2026 году в Ингушетии

Масштабные работы по реконструкции и капремонту автомобильных дорог будут проводиться в Ингушетии в будущем году в рамках особой программы, сообщил глава региона. По его словам, в их числе будет и дорога к аэропорту.

Примерно сто километров автодорог приведут в порядок в Ингушетии в следующем году, специальную программу подготовило министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, программа включает как и реконструкцию, и капремонт основных автодорог Ингушетии, в общей сложности речь идет о более чем 95 км дорог.

"Продолжим реконструкцию участка дороги Сунжа - Горагорск - Малгобек в районе Белоглинки протяженностью 6,1 км: это переходящий объект, в этом году там уже стартовали дорожные работы. Кроме того, планируется модернизация 14,9 км трассы Кавказ - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-Юрт"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии уточнил, что программа включает в том числе реконструкцию дороги к республиканскому аэропорту. Капремонт будет проводиться в общей сложности на почти 10 объектах.

Калиматов заверил, что власти делают все возможное для улучшения качества дорог. С другой стороны, он обратил внимание на печальную статистику, согласно которой чем более качественными становятся дороги, тем больше на них происходит аварий. Поэтому Калиматов призвал жителей региона не нарушать скоростной режим, а также соблюдать дисциплину на дорогах.

